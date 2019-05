Découvrez les réactions des différents protagonistes de la rencontre de ce dimanche.









Arslanagic : La dernière journée, on pensait être troisièmes, c'est un coup au moral. Aujourd'hui, on voulait absolument gagner, on savait que ça n'allait pas être facile, on sent que la saison était longue. Pour les trois derniers matches, la fatigue s'est faite ressentir. On encaisse des buts évitables en début de match et on a su redresser la barre, grâce aux supporters et à notre mentalité. Le bilan de la saison ? Si on m'avait dit qu'on finirait 4e et qu'on remporterait les barrages en Europe, je signe tout de suite. On aurait peut-être espéré la troisième place mais la saison réussie pour nous. Retrouver l'Europe, le travail a été récompensé, à nous de passer les barrages et de rejoindre les phases de poules.





Osimhen : Pas un bon sentiment, on menait 0-2, on a commis trop d'erreurs face à une bonne équipe. Bravo à l'Antwerp, on a été bons aujourd'hui. J'ai joué face à une très bonne défense, bien organisée, j'ai essayé de faire de mon mieux. Sur son avenir ? Je vais prendre du repos, premier rendez-vous en Egypte (CAN) et puis après on verra.





Mbokani : J'ai fait mon travail : marquer des buts et qualifier pour l'Europe. Mon avenir ? Je peux pas dire, pour moi c'est mon dernier match aujourd'hui.





Mazzu : Très simple, si on est 11 dans ce match, on ne le perd pas. C'était une très belle entame de match, puis on a relâché, nous n'étions pas sur le deuxième ballon, puis nous avons été réduit à 10 et c’est devenu très difficile. Bolat a fait un superbe arrêt, on a souffert, on a essayé de ressortir en contre mais il y avait un manque de fraîcheur. Il y a l'exclusion, nous avons joué il y a trois jours, eux pas. Je vais d'abord réfléchir au match d'aujourd'hui mais j'ai envie de me reposer ce soir, c'est le premier objectif.





Mehdi Bayat : Charleroi : 3 fois en PO1, 2 fois gagné les PO2, club parti de nulle part. On s'est construit à force de travail et d'abnégation, de la femme d'ouvrage au staff, c'est pour eux que je voulais gagner. Vendre des bons joueurs, pour être stable et réinvestir intelligemment l'argent. On va continuer à grandir. Chaque année, on dit que Mazzu va partir, on verra, ça va se décider maintenant, a partir de demain. Certains clubs cherchent des entraîneurs, il est sous contrat, il ne pourra pas quitter Charleroi sans dire au revoir.

: Nous n'avons pas le droit de nous faire reprendre comme ça. A 0-2, même les supporters sifflaient. Et puis, coup du sort, je ne sais pas si on utilise la vidéo en Belgique, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a carton rouge sur Zajkov. On a bien tenu, on savait qu'on allait avoir peu d'occasions, on prend ce but sur un super geste d'Mbokani. On a été trop naïfs pour se faire reprendre aussi vite. Image de la saison de Charleroi ? C'est sur, on fait des erreurs qui coûtent très chers, nous n'avons pas non plus été aidés par les jugements des arbitres. Mais c'est sur, on n'a pas le droit de faire des petites erreurs comme ça. C'est dommage. On aurait pu finir sur une super note. Je tiens à féliciter les mecs, ils ont donné beaucoup de leur personne, je pense qu'on méritait largement aujourd'hui.