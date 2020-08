Tous les efforts consentis la saison passée ne serviront, pour ainsi dire, à rien, si les Carolos ne passent pas les deux tours préliminaires de l’Europa League, fin septembre et début octobre. Déjà privés des playoffs 1, ils voient deux obstacles obstruer leur route vers la C3 depuis la finale remportée par l’Antwerp. "Évidemment que nous sommes déçus, mais on connaissait la règle", commente Mehdi Bayat, l’administrateur-délégué du Sporting hennuyer. "Même s’il n’y avait pas eu l’arrêt de la compétition, la donne aurait été la même. Et vu le match de samedi, les Anversois ont bien mérité leur qualification."