Il n’y avait que les infrastructures de la salle de presse du Mambourg pour certifier que Mehdi Bayat ne délivrait pas une allocution présidentielle digne d’un politique chahuté défendant son bilan. Mains jointes, l’administrateur-délégué du Sporting a défendu le bilan de Charleroi comme si son club était en crise à l’instar de ce type d’exercice qu’il avait déjà affectionné par le passé pour annoncer le départ de Karim Belhocine.

Les Hennuyers disposent pourtant de bonnes chances de finir dans le top 8 malgré un nouveau projet lancé l’été dernier. Qu’à cela ne tienne, l’homme fort du matricule 22 a convoqué virtuellement ses supporters pour faire passer des messages et répondre aux critiques.

La politique des transferts

Les commentaires des sympathisants des pensionnaires du Mambourg sur les réseaux sociaux transpirent une certaine sévérité. "On sent une forme de frustration. Elle devient prédominante. C’est pour cette raison que nous devons communiquer afin que tout le monde comprenne notre philosophie."

Enragés par le départ surprise de Nicholson au Spartak Moscou l’hiver dernier, les fans des Zèbres ont reçu une réponse claire et précise rappelant certains faits historiques. "Lors du rachat en 2012, nous nous trouvions dans une situation de faillite virtuelle. Le premier bilan affichait une perte opérationnelle de 4,8 millions et des fonds propres négatifs à 3,5 millions. Le travail effectué a permis de redresser la situation financière. Aujourd’hui, le Sporting a des fonds propres positifs de l’ordre de 18 millions. Ces chiffres sont vérifiables. En 10 ans, nous avons créé 20 millions de richesses grâce au travail du personnel du Sporting. Tout ça sans procéder à des augmentations de capital ou en faisant appel à des mécènes contrairement à d’autres formations augmentant artificiellement la richesse de leur patrimoine."

Mehdi Bayat a joué la transparence en détaillant les parts de recette de son Sporting. "Les transferts des joueurs représentent 50 % de notre budget de fonctionnement. Ça fait partie du monde du foot et il faut l’accepter."

Cette contrainte le pousserait-elle à céder aux sirènes d’une entrée d’investisseurs dans le capital dans un futur proche ? "C’est une question qui mérite d’être posée et qui est analysée en interne."

Les piques implicites sur Anvers et la concurrence déloyale lancées, le dirigeant a également tenu à rassurer les supporters sans être totalement clair sur le paiement du transfert de Nicholson de la part du Spartak Moscou malgré la crise russe. "Nous avons des contacts réguliers avec eux. Il n’y aura aucun problème sur ce sujet."

Les résultats

Les crocs des spectateurs carolos se sont aiguisés, soutenus par le discours permanent et ambitieux des joueurs à tel point que l’absence du top 4 s’apparente de manière surprenante à un échec.

"Cette année était une saison de transition. La mise en place d’un nouveau cycle de trois ans avec un staff remanié et les mouvements de nombreux éléments ne peut pas nous mécontenter de ces playoffs 2. La formule a changé."

La question restera sans réponse mais on peut imaginer légitimement que Nicholson aurait pu incarner le facteur X vers le top 4. "Quand on regarde le bilan sportif depuis la reprise en 2012, on se rend compte que c’est la plus belle réussite de toute l’histoire sur une décennie. Ça ne signifie pas qu’il faut s’en contenter", se défend-il.

Le Franco-Iranien a également tenu à démentir le fait que les Sambriens se séparent de leurs meilleurs joyaux en hiver. "Je ne vais pas parler de Fake News mais c’est un manque de communication de notre part qui a permis à certains de véhiculer ce fantasme. Seulement trois titulaires ont été vendus en janvier les cinq dernières saisons en la personne de Lukebakio, Benavente et Nicholson."

L’absence de directeur sportif

Parmi les interrogations qui reviennent régulièrement, l’absence d’un directeur sportif qui pourrait pourtant permettre aux hommes d’Edward Still de franchir un cap. "Les prérogatives liées à ce poste sont endossées par moi. On a toujours fonctionné de cette manière et notre savoir-faire est reconnu et envié en Belgique. Nous sommes réputés pour effectuer un recrutement intelligent. Je suis présent au quotidien et je suis le relais entre le coach et la direction."

Pour lui, pas besoin donc de disposer d’un poste même si des mesures sont prises en permanence pour professionnaliser le club. "On restructure notre cellule de recrutement. La formule reste d’anticiper un maximum en réalisant des listes de trois, quatre joueurs pour chaque poste en cas de départ. Nous tablons aussi sur des prêts toujours avec option d’achat. Ça permet de voir la mentalité des recrues avant de l’activer."

Le nouveau stade

Pour conclure son monologue, le natif de Téhéran a dévoilé la maquette du nouveau stade. "Il y a actuellement une saturation au Mambourg. Les VIP sont sold out toute l’année. Le futur stade constitue le meilleur moyen pour que Charleroi devienne un grand club. Il va nous permettre de bouger les curseurs notamment au niveau des revenus. Cette enceinte multifonctionnelle offrira un confort et une expérience. Ce sera facile de passer un bon moment avant, pendant et après le match. Nous irons chercher, je l’espère, de nombreux trophées."

En guise de preuves, Mehdi Bayat a tenu à rappeler qu’il avait toujours respecté ses promesses. "Le plan 3-6-9 a été respecté. Faites-nous confiance ! Je ne veux surtout pas diviser nos supporters. On a besoin de votre soutien. Nous ne sommes pas en situation de crise." Une évidence bonne à rappeler. Reste à voir si ces éléments de langage ont convaincu son assemblée.