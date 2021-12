À situation inédite, rendez-vous inédit. Alors que Charleroi traînait ces dernières années la réputation d’activer son mercato très (trop ?) tardivement, le voilà sacrément en avance. Fruit d’une stratégie plus structurée, plus sereine. Après trois jours intenses, et alors que la fenêtre des transferts n’ouvre officiellement que le 1er janvier, son administrateur-délégué Mehdi Bayat nous a reçus dans son bureau pour clarifier sa stratégie et rappeler l’approche qui sera la sienne durant ce mercato hivernal. Un mercato que le départ de Nicholson a enclenché plus vite que prévu.

(...)