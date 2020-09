Cinq victoires en cinq rencontres. Quatre clean sheets, neuf buts marqués pour un petit goal encaissé. Et solide leader, cinq unités devant le Standard, deuxième au classement : le soleil brille de mille feux au-dessus du Pays noir pour le plus grand bonheur de son administrateur général, Mehdi Bayat. "Je suis très fier des résultats actuels de l’équipe", nous explique-t-il. "Nous récoltons les fruits d’un travail de longue haleine qui n’a pas débuté cette saison. Nous nous battons depuis 2012 pour tenter de redonner une crédibilité à notre club et à notre projet. Quand je vois les résultats actuels, j’ai même un pincement au cœur en pensant à l’arrêt du championnat la saison dernière : j’aurais bien voulu voir jusqu’où nous aurions pu aller…"