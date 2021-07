Charleroi constitue la bonne exception dans plusieurs domaines. Au sein tout d’abord d’un marché des transferts estival belge bien calme qui tranche par rapport aux mouvements incessants des années précédentes, les Zèbres ont déjà conclu l’arrivée de cinq recrues. Les retours de prêts de Gaëtan Hendrickx, Anass Zaroury ou Chris Bedia peuvent aussi s’apparenter à des renforts tant les compteurs sont remis à zéro depuis l’arrivée d’Edward Still.

"On voulait partir en stage avec 80 % de notre effectif pour la saison prochaine. C’est bien plus. Il ne nous manque qu’un défenseur central gauche et un deuxième gardien", lance d’emblée Mehdi Bayat. Le reste ne sera qu’une question d’opportunités en accord avec son technicien et le département performance. Ces deux autres nouveautés rendent le début de saison des Carolos excitant dans ce nouveau virage abordé dans l’inconnu. À neuf jours du début de la saison à Ostende, l’administrateur-délégué du Sporting balaie l’actualité chaude de son club.