Ce mardi 24 septembre était un grand jour pour le Sporting Charleroi avec la présentation par Mehdi Bayat du nouveau plan de développement du matricule 22, baptisé Horizon 2024 et dont le slogan est « Mon pays, ma force.» Celui-ci sera articulé autour de différents points.



L’aspect sportif : le Sporting aura pour objectif de rester un acteur régulier des playoffs 1, retrouver la Coupe d’Europe et bien sûr… gagner la Coupe de Belgique.



Le nouveau stade : deux sites (Marchienne) sont encore étudiés pour l’implantation du nouveau stade qui pourra accueillir entre 20.000 et 22.000 supporters en mode football et 30.000 en mode concert ou événement (idéalement 40 par an). « Le Sporting investira 60 millions dans le projet et espère bien évidemment voir le nombre de supporters augmenter. Le club dévoilera d’ici un mois le site choisi. », a expliqué Medhi Bayat.



Un centre d’entraînement : endéans les deux ans, le club veut se doter d’un nouveau site pour les pros, proche du stade où s’entraînera le noyau A mais aussi les U21. Comme pour le stade, l’endroit sera connu dans un mois.



L’école des jeunes : le Sporting veut poursuivre la modernisation du site de Marcinelle avec sportivement l’intégration, dès la saison prochaine, d’un jeune par an dans le noyau A et ensuite deux par saison.



Management : après un audit, le club va ouvrir son conseil d’administration à des top managers. Le Sporting subira aussi une transformation digitale importante.