Felice Mazzù et Mehdi Bayat étaient présents au Gala du Soulier d'Or.





Ce mercredi soir, plusieurs personnes représentaient le Sporting de Charleroi au Gala du Soulier d'Or qui avait lieu à Puurs, près d'Anvers : Cristian Benavente (qui a fini dans le Top 20), Pierre-Yves Hendrickx, quelques membres du staff carolo ainsi que l'entraîneur Felice Mazzù et l'administrateur-délégué Mehdi Bayat.





Ces deux derniers se sont arrêtés au micro de la DH au moment de passer sur le tapis rouge. Le temps de leur poser une question sur le mercato des Zèbres qui est plutôt calme. Mais qui ne va pas s'emballer pour autant... "Sauf si mon entraîneur, qui est à côté de moi, me demande de lui refaire un mercato chamboulé sur la fin...", rigole Mehdi Bayat en référence au mercato hivernal de l'année passée.







"S'il n'y a pas de départ, et on ne veut pas qu'il y en ait, nous allons rester avec le noyau que nous avons actuellement", continue le dirigeant carolo. "Et ainsi pouvour donner la chance à certains de nos jeunes qui ont réalisé un bon stage."





Felice Mazzù, quant à lui, est brièvement revenu sur le déplacement qui attend les Carolos à Bruges ce dimanche. "Il s'agit d'un adversaire de qualité", expliquait l'entraîneur carolo. "Tous les matches vont être compliqués, que ce soit Bruges ou un autre adversaire. Nous devrons donc être au top si nous voulons réaliser un bon résultat."





Pour réécouter les réponses de Mazzù et Bayat au micro de la DH, c'est à partir de 28 minutes et 30 secondes :