L’effet de surprise n’était finalement pas à trouver dans la présentation d’Edward Still. En préambule de la première conférence de presse de son nouvel entraîneur, Mehdi Bayat a lâché une petite bombe à moins d’un mois du début de l’Euro. Il ne se représentera pas pour un deuxième mandat à la tête de l’Union Belge. Ses fonctions prennent fin le 5 juin mais tout le monde s’attendait à ce qu’il poursuive l’aventure.

Une double casquette devenue trop encombrante

"Cela faisait pas mal de temps que ça trottait dans ma tête. C’est une manière de retrouver ma liberté. Si on tape sur Google ‘’double casquette’’, mon nom apparaîtra. Lors de l’AG de la Pro League cette semaine, on a ouvert la réunion en adoptant un règlement qui traite de l’incompatibilité d’occuper plusieurs fonctions lorsqu’on est à la fédération. J’ai bien senti que l’on me visait et à un moment, il faut être crédible avec soi-même et montrer le bon exemple."

Dans les faits, la décision du président de Charleroi ressemble davantage à une démission. Il ne s’occupera plus des affaires courantes et n’ira même pas à l’Euro avec les Diables rouges. Un choix dont seul le personnel du club était au courant avant ce jeudi soir et qui a dû surprendre à la Fédération.

En se débarrassant de cette casquette fédérale, le quadragénaire a très bien compris que son club se trouvait à un virage de son histoire qu’il faudra bien négocier s’il souhaite que les Zèbres franchissent le palier qui les sépare du top du football belge. Il n’aurait sûrement pas refusé de se porter candidat à sa propre succession si le matricule 22 avait mieux géré sa fin de saison. Le besoin de ne plus se disperser s’est fait aussi ressentir. "Stratégiquement, je dois être plus présent si je souhaite être cohérent dans mon discours. Je dois me consacrer à 100 % au Sporting et il est impératif que je sois ici dès maintenant. C’est pour cela que je n’irai pas à l’Euro. Charleroi représente ma ville d’adoption, c’est mon club. J’ai envie de c onsacrer tout mon temps à défendre nos nombreux dossiers comme le nouveau stade par exemple. Je désirais également envoyer un message au football belge. Certains ouvriront une bouteille de champagne ce soir. On ne pourra plus me réduire à ma double-casquette. J’ai aussi eu une discussion avec mes proches. Cela va me permettre de reprendre une vie un peu plus sereine. Il n’y a que 24 heures dans une journée et j’en ai déjà consommé beaucoup au détriment de ceux que j’aime"

En quatre ans, Mehdi Bayat aura laissé une trace à la Fédération en la réorganisant avec Roberto Martinez. L’heure est venue d’appliquer ces mêmes principes à son Sporting. Pour continuer à grandir et rêver plus grand.