Les Ultras du Sporting avaient fait une promesse avant le match : ils allaient soutenir leurs joueurs mais montrer leur mécontentement vis-à-vis de la politique sportive de Mehdi Bayat. Ils ont tenu parole en déployant dès avant la rencontre une banderole pour leur dirigeant ( "Mehdi : menteur, frimeur , baratineur" ) puis en soutenant les Zèbres pendant toute la partie.

Interrogé à la fin de la rencontre sur le mécontentement d’une partie de ses supporters, l’administrateur délégué du Sporting a exposé sa manière de penser et de travailler.

"J’aurais pu faire retirer la banderole mais je ne l’ai pas fait" , explique Mehdi Bayat. "Une partie de mes supporters critiquent mes choix. Le club grandit, nos supporters ont de plus en plus d’exigences et il faut l’accepter. Peut-être que mes supporters n’ont pas compris la stratégie que je veux appliquer et j’ai moi-même du mal à comprendre ce qu’on me reproche. Si mes supporters ont ce sentiment-là, c’est de ma faute. Cela veut dire que je n’ai pas suffisamment communiqué et fait passer le message de la politique que nous essayons de mettre en place."

Concernant le mercato, le boss du Sporting ne fera pas de folies, même si des arrivées ne sont pas à exclure. "S’il y a des ajustements à faire, nous les ferons" , assure Bayat. "Le mercato se termine le 31 août. Nous avons un noyau avec des qualités, qu’il faut peut-être renforcer, mais il faut le faire intelligemment. Il y aura des sorties pour des rentrées. Je ne ferai pas venir des noms ronflants pour faire plaisir à mes supporters. Je veux travailler sereinement et on jugera à la fin de la saison."