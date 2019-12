Le défenseur Le défenseur sénégalais a précipité son retour pour le bien de son équipe. a précipité son retour pour le bien de son équipe.

Une large victoire (5-0) contre Ostende pour la dernière sortie en 2019, une deuxième place au classement général en comptant un match de moins (NdlR : qui sera joué le 29 janvier contre Bruges au Mambourg) que ses concurrents directs et une série en cours de onze rencontres sans défaite (27 points sur 33). C’est en apothéose que l’année s’est terminée pour les Zèbres qui restent néanmoins les pieds sur terre à l’image de leur défenseur Modou Diagne.

"Devant nos supporters, on avait à cœur de bien finir l’année et cette bonne première partie de saison, expliquait le Sénégalais. C’est ce qu’on a fait en s’imposant sur une large victoire sans encaisser de but, c’est vraiment positif. Que l’équipe soit deuxième au classement grâce au goal-average c’est bien. Mais l’essentiel, c’est qu’elle continue d’avancer et de progresser. On fera les comptes à la fin de la phase classique."

(...)