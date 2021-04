Modou Diagne s'exprime sur la résiliation de son contrat à Charleroi : "J'ai été mis à l'écart sans explication du coach" CharleroiInterview François Garitte © BELGA

Entre Charleroi et Modou Diagne, c’est fini. Comme annoncé ce jeudi matin sur notre site, le Sporting a trouvé le week-end dernier un accord avec le joueur de 27 ans pour résilier son contrat. Le Sénégalais, qui n’entrait plus dans les plans du staff, s’entraînait individuellement depuis plusieurs semaines, lui qui n’était plus convié aux entraînements de l’équipe première. « Cela a été très compliqué pour moi car je n’avais jamais vécu ces moments-là, explique Modou Diagne, qui a accepté de se livrer sur la résiliation de son contrat. C’est difficile de ne plus pouvoir s’entraîner avec le groupe mais aussi et surtout de ne plus vivre avec ce groupe. Cette résiliation de contrat est donc une sorte de soulagement. » (...)