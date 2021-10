Kayembe : On a bien préparé le match. On voulait directement mettre la même intensité que contre Genk. On a facilité le match, car on a respecté les consignes de l'entraineur. On sait ce qu'on doit faire quand on rentre sur le terrain. Le coach nous prépare à l'adversaire, on sait comment on doit jouer en match. C'est plus facile pour nous. Depuis le début de saison, on joue bien, mais on ne gagne pas. Là pour une fois, on enchaîne. On essayera de faire la même chose mercredi en coupe et puis encore dimanche.

Dietsch : On a fait trop d'erreurs et ça se paye cash quand on joue contre ce genre d'équipe. Charleroi a été réaliste et ils nous ont punis lors de nos erreurs. C'est très irritant pour un gardien tous ces buts encaissés. Après, c'est le travail de tout un groupe, pas seulement de la défense. Tout le monde doit se remettre en question, car ça ne peut pas continuer. On ne peut pas expliquer la raison de notre irrégularité, personne n'a la réponse. Sinon, on aurait déjà travaillé là-dessus. Il nous faut plus d'envie et plus de caractère. Par exemple contre l'Union la semaine passée, on pensait qu'on avait gagné le match à la mi-temps. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, il faut qu'on analyse ce match.

Cissé : Je ne sais pas comment expliquer. On n'était pas dedans au début et tu le payes cash contre une équipe comme ça. On doit se remettre en question, surtout en ce moment. Apres la claque qu'on a reçu contre l'Union, ça nous a trotté dans la tête et il fallait éliminer ça. On n'a pas su réagir correctement. On s'est concerté entre nous toute la semaine, on ne sait pas pourquoi on est retombé dans nos travers aujourd'hui. Je n'ai pas d'explication.

Morioka : On a eu facile, mais il ne faut pas oublier que Seraing s'est procuré quelques occasions. C'est peut-être le plus beau but de ma carrière. Je me suis retourné, j'ai vu de l'espace et je ne me suis pas posé de question. Je suis très heureux à Charleroi.

Still : On a joué le match qu'il fallait ici ce soir. On n'a pas eu 70% de possession, on n'a pas pressé, mais on est venu jouer et on a respecté Seraing. On savait que si on ne venait pas ici à 200%, on se serait mis en difficulté. Un grand coup de chapeau à l'équipe. Il y a encore néanmoins des points à travailler. On a encore perdu trop de ballons, on aurait du mieux gérer nos transitions offensives. Mais malgré ça remporter la rencontre 1-3, chapeau. On a vu les résultats ici à Seraing, beaucoup d'équipes ont perdu des points et vont venir en perdre. On est 50 dans l'équipe à la faire vivre. Les changements, ce n'est pas pour faire plaisir aux joueurs, c'est parce qu'on a besoin d'eux. Il ne s'est rien passé avec les supporters adverses. Je comprends leurs émotions. Ce ne sont pas des choses qui se font, mais ça fait partie du jeu. Fall va bien, il a eu des événements privés cette semaine qui ont été difficiles à vivre. C'est la raison pour laquelle il n'était pas là aujourd'hui. On a joué à 12 sur le terrain aujourd'hui pour lui.

Condom : Début de saison, tout le monde disait que Seraing allait descendre. Pour le moment, on a 12 points. On aurait même pu en avoir plus. Mais voilà, nous sommes Seraing, nous avons le plus petit budget du championnat, ce n'est pas une excuse. On a une équipe très jeune et les autres équipes ont des hommes. Aujourd'hui, on a trouvé un bon Charleroi, une très bonne équipe. Ils ont marqué très vite et après, on n'a pas eu les espaces pour faire notre jeu de transition. Ils ont eu beaucoup de réalisme avec des joueurs de qualités.