L’ancien Zèbre Francis N’Ganga a décidé de mettre un terme définitif à sa carrière.

J’y pensais depuis un petit temps. J’ai attendu la fin du mercato en octobre et il n’y avait pas vraiment d’offres intéressantes. J’ai alors décidé d’arrêter."

Sans contrat depuis cet été et la fin de son aventure à Lokeren, Francis N’Ganga a décidé de mettre un terme définitif à sa carrière. À 35 ans, celui qui a passé six ans et demi chez les Zèbres a accepté de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur. Avec toujours une pensée particulière pour son Sporting Charleroi…