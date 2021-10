Les stigmates restaient légèrement visibles, jeudi en début d’après-midi lors de notre face-à-face avec Shamar Nicholson dans la salle de presse du Mambourg.

Deux semaines après un violent choc à la tête subi contre le FC Bruges qui l’a rendu brièvement inconscient mais complètement KO, et dix jours après son opération pour une fracture de la pommette, le buteur jamaïcain de Charleroi affiche un visage encore boursouflé. Mais il en faut beaucoup plus pour dégonfler sa détermination. Nicholson (24 ans) est prêt à repartir au combat malgré un black-out qui aurait pu s’avérer plus grave. Son équipe a grandement besoin de lui pour éviter une nouvelle désillusion avant la trêve.