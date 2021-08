Le VAR a cela d’horrible pour les attaquants qu’il les prive de la joie instantanée d’un but potentiellement (il) licite. Sur ses deux premiers buts, Shamar Nicholson a été contraint à une célébration contrariée, le temps que l’assistance vidéo confirme la décision de l’homme en orange. Sur le troisième, il a carrément lever les bras en scrutant la réaction de l’arbitre assistant qui semblait hésitant à lever le drapeau. Mais peu importe, le Jamaïcain retenait la victoire plus que son triplé. "C’était important de gagner après des résultats plus difficiles", soulignait-il.

À titre personnel, il était aussi temps de faire taire les critiques nées du manque de réalisme offensif visible depuis l’entame de la saison.

"Quelles critiques ?" s’interrogeait Nicholson face aux journalistes. "Je ne suis jamais déstabilisé par les commentaires. Je reste concentré sur mon objectif, c’est-à-dire d’aider l’équipe à gagner des matches. Je n’ai pas vécu un début de rencontre évident, j’ai touché peu de ballons mais je suis resté focus. Je savais que j’aurais des occasions. C’est typique dans ce genre de match."

Un match fou qui fut stressant une minute après le 2-1 de Holzhauser.

"Oui, c’était fou, un peu comme lors de la victoire au Cercle la saison dernière (3-4). Le 2-1, juste après notre deuxième penalty raté, est mal tombé. Heureusement, on a mis le troisième juste après. C’était un moment crucial."