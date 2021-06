Les "Reggae Boyz" sont dans le groupe C avec le Suriname (13/07) et le Costa Rica (21/07). Nicholson sera donc absent au moins jusqu’à cette date et ratera une bonne partie de la préparation.

Mais il risque même de louper la reprise du championnat si la Jamaïque, demi-finaliste de l’édition 2019, va loin dans ce tournoi organisé par la CONCACAF.

Si elle sort de son groupe, la Jamaïque disputerait son quart de finale le 25 ou 26 juillet, sa demi-finale le 30 et, peut-être la finale le 2 août. Pour rappel, le premier match de championnat du Sporting est fixé au 24 juillet à Ostende.