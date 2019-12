Les Zèbres voudront se rattraper après leur élimination en Coupe de Belgique.

Après sa défaite en Croky Cup, le Sporting Charleroi affronte ce samedi soir Mouscron pour tenter de continuer sa belle série de neuf matches sans défaite en championnat.

Après la désillusion en semaine, le groupe a tourné le bouton et est prêt à se concentrer sur le championnat. "Nous sommes passés à autre chose dès le lendemain", explique Nicolas Penneteau. "Il n'y avait pas besoin de remotiver les troupes. Tout le monde est bien conscient que nous avons une bonne carte à jouer en championnat. Il nous reste deux rencontres avant la trêve, il est important de donner un petit coup de collier pour continuer notre belle série."

Et cette série, les Zèbres tenteront de la prolonger face à une équipe de Mouscron toujours difficile à bouger à domicile. "Il faudra faire ce qu'on sait faire depuis le début de la saison : se battre sur chaque ballon et être à 100%", continue le gardien des Zèbres. "Mouscron a le même tempérament que nous, c'est une équipe qui ne lâche rien et qui se bat aussi sur chaque ballon. Ils ont des qualités offensivement pour faire mal. On s'attend donc à un match difficile."

Pour cette rencontre, Charleroi pourra compter sur le Corse qui a déjà réalisé huit clean-sheets en championnat cette saison et figure à la deuxième place de ce classement particulier de la Pro League. "Sincèrement, ce classement n'a aucune importance pour moi", avance Penneteau. "Pour l'équipe c'est bien entendu génial. Mais je préfère qu'on dise que Charleroi est deuxième à ce classement et pas Penneteau. C'est trop réducteur de remettre cela sur les épaules d'un seul homme."

Pour cette rencontre, Karim Belhocine ne devrait pas pouvoir compter sur Mamadou Fall, sorti blessé en Coupe et qui souffre encore des adducteurs.