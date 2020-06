Fin mai, Nicolas Penneteau annonçait qu’il était certain "à 99,9 %" de continuer sa belle aventure avec le Sporting Charleroi. Cette fois, c'est désormais officiel : le gardien, qui arrivait en fin de contrat à la fin du mois de juin, a prolongé et est désormais lié avec les Zèbres une saison supplémentaire. : "Ensemble, continuons à écrire l'histoire du club."

Une bonne nouvelle pour le club carolo qui s’apprête à vivre une grosse saison entre la course au Top 4 en Pro League et de possibles matches d’Europa League. Une saison lors de laquelle Nicolas Penneteau aura un grand rôle à jouer. "Nico a pris une nouvelle dimension dans le groupe", expliquait Karim Belhocine lors de la reprise des entraînements. "Il a encore tout ce qu'il faut dans les gants et dans les jambes pour nous aider."

(...)