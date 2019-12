Contre Zulte-Waregem, le gardien de Charleroi a ressenti un sentiment d’injustice

C’est un Nicolas Penneteau très marqué qui a analysé l’élimination de Charleroi en Coupe de Belgique des œuvres de Zulte-Waregem (2-0).

"C’est une grosse déception car c’est une belle aventure qu’on voulait poursuivre. L’élimination, elle fait mal. J’ai l’impression qu’on avait plus de maîtrise et plus de situations dangereuses que notre adversaire. Après il faut que je revois le match, peut-être que je me trompe. On a fait mal à Zulte mais c’est vrai que par rapport aux derniers matchs on a manqué d’efficacité."

(...)