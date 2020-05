Nicolas Penneteau arrive en fin de contrat à la fin juin de cette année au Sporting Charleroi. Agé de 39 ans, le gardien ne compte cependant pas stopper son aventure chez les Zèbres pour autant.



Et un nouveau contrat devrait arriver très bientôt sur la table, comme l'a annoncé celui qui a terminé sur la deuxième marche des gardiens ayant réussi le plus de clean-sheets cette saison en Pro League. "A 99,9%, je serai Zèbre la saison prochaine", a expliqué Penneteau, invité au Grand Débrief. "Nous avons eu une discussion avec Mehdi Bayat il y a 10-15 jours et il y a une volonté commune de continuer l'aventure. Nous allons nous mettre tranquillement autour de la table et il n'y aura aucun problème. Nous pourrons normalement officialiser tout cela dans le courant du mois de juin."

Penneteau est aussi revenu sur l'arrêt de la saison alors que Charleroi réalisait une campagne historique. "L'arrêt a été brusque", avance le Corse. "Cela a aussi mis fin à l'aventure humaine que nous vivions et c'est peut-être le plus dur. Nous n'avions pas d'objectifs précis mais nous aurions pu titiller la Gantoise jusqu'au bout. Si nous accédons aux poules de l'Europa League, ce sera vraiment génial pour le groupe, les supporters et tout le club."