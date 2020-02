Le gardien de Charleroi fête ses 39 ans ce vendredi.



Nicolas Penneteau tient peut-être la forme de sa vie. Avec onze clean-sheets réalisées cette saison, seulement 22 buts encaissés et aucune minute ratée depuis le début du championnat, le gardien de Charleroi semble encore loin de raccrocher les crampons alors qu’il célèbre ce vendredi ses 39 ans.



Un anniversaire que le Corse fêtera confortablement installé dans le top 6 et avec le statut de titulaire indiscutable entre les perches, lui qui n’a laissé aucune miette au numéro 2, Rémy Descamps, tant en championnat qu’en Coupe de Belgique cette saison. Une forme actuelle qui n’étonne pas Maxime Penneteau, son fils de 20 ans, footballeur, mais attaquant. Celui qui est prêté par le Stade de Reims à Bastia-Borgo (en National, troisième échelon français) jette un regard sincère et fier sur la carrière de son père, qu’il voit bien continuer encore quelques saisons au plus haut niveau…



Comment jugez-vous la saison actuelle de votre père ?



“Il fait l’une des meilleures saisons de sa carrière, voire peut-être la meilleure. (...)