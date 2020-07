Durant le stage de préparation du Sporting Charleroi en Allemagne, quatre jeunes avaient accompagné le groupe. Ken Nkuba, malgré ses 18 ans et sa tête de poupon, ne fait déjà plus partie de ce groupe d’aspirants professionnels.

Le joueur n’est pas une tête inconnue dans le noyau, lui qui a signé son premier contrat professionnel en octobre 2018 et a depuis mûri.

"J’ai évolué en tant qu’homme, explique-t-il, la tête bien sur les épaules. Depuis la signature de mon contrat pro, j’ai fini l’école et j’ai gagné en maturité. J’ai eu un déclic à la fin de mes humanités. Je me suis alors comporté comme un vrai professionnel, en faisant beaucoup plus attention à mon sommeil ou à mon alimentation. Sur le plan footballistique, je pense aussi avoir bien évolué."