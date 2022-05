Il y a plus agréable que la bronca d’une partie de ses propres supporters pour clore sa troisième titularisation consécutive, surtout quand c’est la première fois dans une jeune carrière. Tel a pourtant été le sort réservé à Ken Nkuba (20 ans), ainsi qu’à ses équipiers, au staff et surtout à la direction, samedi après la défaite de Charleroi contre La Gantoise (1-3), éteignant presque définitivement ses rêves d’Europe. Dans le tête-à-tête qu’il nous a accordé cette semaine, le jeune ailier belge, revenu d’une longue blessure au genou, s’est dit un peu touché. Mais certainement pas coulé. Avant la réception de Genk, il a surtout livré un message rassembleur, empreint de sagesse, de compréhension et de jusqu’au-boutisme.



(...)