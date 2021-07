Fini le 4-2-3-1 et son jeu trop souvent stéréotypé, les Carolos évoluent désormais avec une défense à trois et deux pointes. Un dispositif différent qui entraîne pas mal de modifications dans le jeu. Alors que les Zèbres étaient souvent bloqués dans leur zone de jeu, ils devraient permuter davantage, tout en conservant une discipline chère à Edward Still, le nouvel entraîneur. (...)