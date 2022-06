explique Mehdi Bayat avant de préciser le nom du nouveau stade, "

Pour la "ZebrArena", de nouvelles fonctionnalités verront le jour: "Ce stade sera unique en Europe; il possédera une atmosphère de stade classique, mais sera pourvu d’un 'parapluie', qui protégera les spectateurs des aléas de la météo. Cela va permettre d’assurer l’aspect multifonctionnel du stade", explique l'architecte Christophe Mariotti.

Le Sporting ne recevra pas une réponse tout de suite pour la validation finale du dossier. "La fonctionnaire délégué aura ensuite vingt jours pour confirmer que le dossier est bien complet. Ensuite, il y aura 135 jours pour assurer l’instrumentation du dossier. Il y aura encore un délais de 30 jours pour d’éventuels recours. Nous espérons donc obtenir ce permis pour la fin 2022, pour débuter le chantier en début de l’année 2023. En parallèle, nous allons continuer à travailler sur le dossier d’exécution pour préparer le chantier”, peut-on lire dans le communiqué.

Mehdi Bayat reste tout de même confiant dans le projet et espère vraiment qu'il aboutira après de longs mois de travail. "Il faut tout faire pour que les règles soient respectées, pour éviter les problèmes avec l’introduction de ce permis. C’est ce long travail de fond de près de 28 mois qui a fait grandir l’impatience, voire la nervosité. Aujourd’hui, c’est comme une délivrance. C’est presque un accouchement. Un long accouchement, mais on y arrive ! Et c’est une étape extrêmement importante pour Charleroi et la Wallonie.”