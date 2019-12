En Coupe, les Carolos veulent continuer leur belle série.

C'est avec un joli bilan de 19 points sur 21 en championnat que le Sporting Charleroi se concentre désormais sur la Coupe de Belgique ce mercredi. Avec un huitième de finale qui s'annonce compliquée face à une autre équipe de Pro League en très grande forme : la Gantoise.

Les hommes de Jess Thorup viennent en effet d'enchaîner 10 rencontres sans défaite sur leurs onze dernières sorties toutes compétitions confondues, devant seulement s'incliner face à l'Antwerp.

Pas de quoi faire peur aux Carolos et à Nurio qui avaient partagé l'enjeu en tout début de championnat face à cette équipe. "Tout le monde connait les qualités de la Gantoise", explique l'Angolais. "C'est une très bonne équipe qui réalise un beau parcours en Europa League et qui est l'une des meilleures formations en Belgique, avec Bruges. Ils viennent pour se battre et nous serons prêts pour remporter la victoire."

Pour cela, les Zèbres devront continuer sur les mêmes bases instaurées ces dernières semaines. "Le groupe est prêt et bien motivé pour la rencontre de demain", assure Nurio. "Les joueurs sont motivés pour continuer la belle série que nous faisons en championnat. La Coupe de Belgique est importante pour le club, les supporters, le staff et les joueurs. Ce sera un beau challenge pour nous de battre Gand et de montrer que nous sommes capables de passer au prochain tour."