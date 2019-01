Avant d’attaquer la dernière ligne droite de la phase classique, Nurio Fortuna se sent bien. Le Portugais, qui a fini l’année civile dans un rôle de titulaire sur le côté gauche de la défense zébrée, est confiant. "Je me sens très bien, nous avons réalisé un très bon stage", explique Nurio. "Toute l’équipe se sent très bien et est soudée autour d’un objectif commun : la qualification pour les playoffs 1."

Un déplacement à Bruges pour débuter l’année 2019 ne dérange pas le défenseur de 23 ans. "C’est bien de commencer à Bruges", commente Nurio. "Nous allons pouvoir montrer que tout le travail mis en place paye. Nous allons tout donner pour réaliser un bon match." Si les Zèbres avaient livré une belle prestation lors de leur dernier déplacement à Bruges (3-3), l’avant-dernière rencontre en Venise du Nord était un match à oublier… "Nous avions perdu 6-0 là-bas, ce n’était pas un bon souvenir", se rappelle le joueur qui avait débuté cette rencontre en tant que titulaire. "Mais chaque match est différent. Nous connaissons bien notre adversaire et nous sommes bien motivés à prendre des points à Bruges."

Durant la première partie de saison, Nurio n’a pas toujours été titulaire lui qui a fait quelques passages sur le banc carolo. "Je suis globalement content de ma première partie de saison", explique le Portugais. "C’est vrai qu’il y a toujours des hauts et des bas. Je travaille tous les jours à l’entraînement pour être titulaire le week-end. J’ai par exemple beaucoup bossé sur l’aspect défensif de mon jeu. Je suis conscient que je fais quelques erreurs…"

Des erreurs qu’il ne devra pas commettre ce dimanche alors qu’il pourrait retrouver l’ex-Zèbre Clinton Mata sur son flanc gauche. "J’espère croise Clinton sur mon côté." Un duel d’anciens coéquipiers qui s’annonce déjà chaud lors d’une rencontre où l’ambiance le sera tout autant…