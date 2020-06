Le départ de Nurio vers La Gantoise est une bonne et… une mauvaise nouvelle.

Comme annoncé il y a plusieurs jours, Nurio va bel et bien quitter le Sporting Charleroi et rejoindre La Gantoise, l’officialisation pouvant tomber d’ici la fin de la semaine. Ce transfert ne se fera pas à n’importe quel prix ; on parlerait, en effet, d’une somme avoisinant les 6 millions d’euros, ce qui serait la plus grosse somme de transfert pour un Zèbre partant vers un autre club belge. Nurio pourrait aussi se classer à la deuxième place des transferts entre clubs belges, derrière Théo Bongonda (7 millions d’euros) et devant un autre Carolo, Kaveh Rezaei (5 millions d’euros).