Le transfert est imminent.

Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, le Zèbre Nurio était dans le viseur de la Gantoise. D'après nos informations, le back gauche de 25 ans va bel et bien prendre la direction de Gand. L'international angolais pourrait déjà signer son contrat ce mercredi ou ce jeudi.

Nurio, qui était arrivé à Charleroi durant l'été 2017, devrait quitter le Sporting pour un montant record. La direction zébrée aurait reçu une offre énorme de la part des dirigeants gantois. Un montant qui pourrait être l'un des plus élevés pour un joueur transitant d'un club belge à un autre, et en tout cas le plus élevé de Charleroi vers un autre club belge (Rezaei était parti au Club Bruges pour 5 millions d'euros).Le dernier plus gros transfert belgo-belge en date est le départ de Théo Bongonda de Zulte Waregem à Genk pour la somme de 7 millions d'euros.