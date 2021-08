Comme nous vous l'annoncions mercredi, Dorian Dessoleil rejoint l'Antwerp. Le capitaine carolo, considéré comme le leader des troupes d'Edward Still, va donc laisser un vide dans le vestiaire du Mambourg. Actuellement blessé, le défenseur de 29 ans devra apporter son expérience au coeur de la défense du Great Old en Pro League et en Europa League.

A Charleroi depuis 2015, le défenseur aura porté à 203 reprises la tuniques des Zèbres.

L'opération financière est estimée aux alentours des 3 millions d'euros.

Le contrat porte sur trois ans + une année en option.