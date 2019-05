C'était dans l'air, c'est désormais officiel.





Cela ne faisait plus l'ombre d'un doute mais l'officialisation se faisait attendre. Elle est tombée ce vendredi : l'option d'achat de Victor Osimhen a été levée par le Sporting Charleroi ce 31 mai.





Le Nigérian avait été prêté en août par le club allemand de Wolfsburg pour une saison avec une option d'achat de 3,5 millions d'euros. Mehdi Bayat, l'administrateur-délégué du club zébré, nous a confirmé ce vendredi matin que le club a officiellement levé cette option et payera donc cette somme au club de Bundesliga.





Dans ce cas précis, il ne fait aucun doute que le Sporting a levé l'option pour ensuite vendre le joueur de 20 ans dans la foulée. Celui qui s'apprête à participer à la CAN avec le Nigéria durant l'été intéresse plusieurs clubs étrangers et devrait permettre à Charleroi de réaliser une très belle plus-value (on parle d'un montant de transfert évalué entre 12 et 15 millions d'euros).







Cette saison, Osimhen a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues avec le maillot zébré et a été la véritable révélation du côté du Pays Noir.