L'Angolais a signé un contrat de 4 ans.

Il ne manquait plus que l'officialisation, elle est tombée ce vendredi en matinée : Nurio quitte bel et bien le Sporting Charleroi et rejoint la Gantoise où il a signé un contrat de 4 ans.

Comme nous vous l'annoncions mercredi , le montant du transfert (on parle d'une somme aux alentours de 6 millions d'euros) devrait être l'un des plus élevés pour un mouvement de joueur d'un club belge à un autre.

Arrivé de Braga (Portugal) durant l'été 2017, Nurio aura passé trois saisons au Pays Noir. Cette saison, l'Angolais n'aura raté qu'une seule rencontre (face à Malines, à domicile) et était devenu un pion essentiel du dispositif de Karim Belhocine.

"Nurio est un nom qui nous est venu très rapidement", explique le manager sportif Tim Matthijs sur le site du club gantois. "Il fait partie des meilleurs backs gauche de Belgique et connait très bien la compétition. Nous n'avons donc pas hésité à le faire venir à Gand.