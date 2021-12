Le mercato est lancé ! L’information pressentie dès lundi était redoutée par une bonne partie des supporters carolos et elle s’est confirmée ce mardi sur le coup de 21h : Charleroi n’a pas pu résister à l’offre financière du Spartak Moscou et a cédé son attaquant Shamar Nicholson. Il a signé un contrat portant jusqu’en 2026 dans la capitale russe, lui qui rêvait pourtant de Premier League. Le montant du transfert avoisine les 10 à 12 millions d’euros, soit le deuxième plus gros transfert sortant du Sporting après un certain Victor Osimhen vers Lille en 2019.

Le départ de Nicholson (24 ans) permet de sacrément renflouer les caisses du club, tel que l’exige de temps en temps son modèle économique. Mais pour Charleroi, la perte sportive est considérable au cœur de la bataille pour le top 4. Avec 13 buts et 7 assists en 18 matchs, le Jamaïcain était clairement l’homme en forme cette saison. Il ne devrait même pas disputer le dernier match de 2021, lundi contre OHL. Quoi qu’il en soit, il va falloir le remplacer et renforcer le poste de numéro 9 pour garder réaliste l’objectif de disputer les playoff 1. L’arrivée de l’attaquant lituanien Nauris Petkevicius (21 ans), officialisée lundi par le Sporting, ne sera certainement pas la seule d’ici fin janvier.