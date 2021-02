Karim Belhocine " Je suis déçu. On a fait un bon début de match mais on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. On a moins bien joué en fin de première période, notamment avec la blessure de Morioka. On prend ce but sur un coup de pied arrêté. On a réussi à égaliser avec du caractère mais c'est clair qu'on aurait voulu mieux. On ne sait pas pour Morioka, il a mal au genou. J'espère que ce n'est pas trop grave. On doit faire mieux, être plus justes. Il faut revoir certaines choses et travailler. Waasland-Beveren a fait un très bon match. On avait à coeur de faire mieux, il faut rester positif et corriger ce qui n'a pas été ce soir. C'est un championnat bizarre où tout le monde peut revenir donc ce n'est pas fini, on a encore des ambitions et on va se battre pour ça."