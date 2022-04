Zorgane : "On est tous déçus de la prestation, pour les supporters qui nous ont soutenu toute la saison. On est venus ici pour gagner, on a bien joué mais ces matchs-là se jouent sur des détails. En deuxième période, on manque de concentration, ils marquent sur un corner. On est surpris, on a le ballon, normalement notre Hervé dégage, il fait une erreur mais ce n'est pas grave. Nous, on manque de concentration, on laisse le joueur seul devant la surface. On devait gagner ce match, on a bien joué en première mi-temps, en deuxième on a deux occasions, deux poteaux. C'est ça, les matchs de play-offs".

Heymans : "Sur mon occasion, je veux prendre le gardien à contre-pied, ça se joue à quelques centimètres. On a perdu ce match en rentrant des vestiaires, on n'a pas bien entamé la seconde période. Mais il y a six matchs et il n'y en a qu'un de joué. Il faudra aussi voir ce que font Gand et Genk. On aurait mérité un partage mais on a connu des moments faibles qui ont fait la différence".

Still : "On doit gagner le match. On a fait une prestation qui était bonne, franchement. On s'est créé deux ou trois bonnes occasions en première mi-temps, on a limité les possibilités de Malines et on perd le match sur un manque de concentration dans notre rectangle qui offre le but à Malines. Ca arrive quelques fois sur la saisons d'encaisser des buts comme cela, c'est dommage de le faire ici, dommage d'encaisser un but d'aussi loin, avec autant de joueurs devant le but mais il faut l'accepter. Puis, on a encore deux très très bonnes occasions après cela, avec Ali et Daan. On a assez d'occasions pour gagner le match. On a été très sérieux au-delà de ces quelques minutes de concentration en début de seconde période. On n'a pas l'impression d'avoir perdu contre une meilleure équipe, même s'ils ont des joueurs de top niveau".

Vanderbiest (coach à la place de Vrancken) : "Les deux équipes ont eu leur moment. Les deux équipes devaient gagner, perdre des points en début de play-offs comme cela, c'est fatal. C'est cliché de le dire mais cela s'est joué sur des détails. Si on peut gagner à Gand ? Oui. On a gagné à Anvers, à Charleroi, on peut le faire à Gand, même si ce n'est pas arrivé souvent ces derniers temps. C'est en play-offs, après une longue saison, peut-être que cela jouera".