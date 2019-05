Ce dimanche, Victor Osimhen a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Pro League en ouvrant le score après 8.15 secondes. Un record assez anecdotique tant la déception était grande à l’issue de la rencontre. "Nous sommes tristes et déçus pour nous supporters mais nous devons aussi être fiers de ce que nous avons réalisé", avance Victor Osimhen. "Nous avons fait de bons matchs ces dernières semaines. Ce dimanche, nous avons perdu contre une équipe très organisée. Nous avons très bien débuté la partie puis nous nous sommes fait punir. Nous devons maintenant avancer, regarder nos erreurs et penser au futur."

Un futur qui pourrait se dessiner loin du Pays Noir pour le Nigérian prêté à Charleroi par Wolfsburg, avec une option d’achat de 3,5 millions d’euros que le club zébré va lever avant de sûrement vendre son attaquant. "Il y a 75 % de chance que cette rencontre face à l’Antwerp soit la dernière avec Charleroi", commente Osimhen. "Je n’ai pas encore signé avec un autre club, je vais peut-être retourner à Wolfsburg. Avant toute chose, je veux me détendre et bien me préparer avec la Coupe d’Afrique des Nations en vue en juin."

Si le départ du joueur de 20 ans ne semble plus faire l’ombre d’un doute, Osimhen ne souhaite pas nécessairement quitter le club à tout prix. "Rester à Charleroi ne serait pas un problème", avance Victor Osimhen. "Un jeune joueur a besoin d’être guidé par son staff et poussé par des formidables supporters, ce qui est le cas ici. Il n’y a pas mieux comme environnement pour s’améliorer."

Pour la suite de sa carrière, l’attaquant nigérian voudra réussir à exploser dans le championnat allemand, ce qui est l’un de ses rêves. "Je suis un grand fan de la Bundesliga mais aussi de la Liga espagnole", affirme Osimhen. "Mais je veux surtout progresser en tant que joueur, peu importe où. J’ai déjà beaucoup appris avec Felice Mazzù cette saison. Je veux le remercier d’avoir cru en moi. Je suis très reconnaissant envers lui et Mehdi Bayat."