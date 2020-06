Victor Osimhen (Lille) s’envole pour Naples ce mardi pour un transfert de 85 millions.

La journée du lundi 29 juin était sympa pour Victor Osimhen, récompensé par le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1.

La journée du mardi 30 juin, elle, s’annonce carrément mémorable pour l’attaquant nigérian de Lille : il part en jet privé pour rejoindre Naples avec ses agents, dont Didier Frenay. Le but est de régler définitivement son transfert chez Dries Mertens and co.

Le LOSC et Naples sont tout proches d’un accord autour de 85 millions pour celui qui a inscrit 18 buts la défunte saison en France, dont 13 en Ligue 1.

Cette journée du 30 juin sera suivie très attentivement à Kamen en Allemagne où les Zèbres sont en stage.

Le Sporting de Charleroi, qui avait vendu Osimhen pour 14 millions (dont 2 millions de bonus) aux Nordistes l’été passé, bénéficie encore d’un intéressement sur le futur transfert : un pourcentage sur la plus-value.

Un pourcentage de 15 % qui grimpe même encore un peu sur les derniers paliers (jusqu’à 17 %). Sur une plus-value d’un peu plus de 70 millions, cela va rapporter entre 10 et 12 millions aux Carolos.

Quand on sait que Charleroi n’avait acheté le Nigérian que 3,5 millions à Wolfsburg, l’attaquant aura rapporté plus de 20 millions. Une opération de rêve pour Mehdi Bayat.

À Charleroi, on va finir par se demander s’il ne faudra pas baptiser l’une des tribunes du futur stade au nom de Victor Osimhen…