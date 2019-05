Voici les réactions d'après-match.

Osimhen : Oui oui je vais bien parce que j'ai cru perdre ma tête avec ce ballon sur ma figure. Mon œil a été touché mais je suis très content d'avoir gagné ce soir. Je devrais être de retour dimanche. Je pense que ces deux goals sont fantastiques parce qu'ils nous permettent de jouer la finale. J'espère que nous gagnerons contre une belle équipe de l'Antwerp pour jouer l'Europe.

Riou : On a été solidaire après une entame de play-off 2 catastrophique. Le groupe s'est remobilisé et on a été chercher cette victoire en play-off 2. Courtrai poussait bien sur la fin et nous voulions éviter la prolongation. Osimhen a été exceptionnel ce soir et j'espère qu'il aura la même forme car il lui reste un match à disputer. C'est une bonne chose de faite et il nous reste une dernière finale dimanche. On s'attend à une grosse ambiance avec beaucoup d'intensité dans le jeu. J'espère que l'on n'a pas fait tout cela pour rien et on donnera tout pour gagner.