Dans la foulée de l’officialisation de son transfert, Victor Osimhen a été présenté à la presse où il a eu un petit mot pour le Sporting. "Je dois beaucoup à Charleroi."

Avant d’enchaîner sur les raisons pour lesquelles il a choisi Lille : "Lille est le meilleur club pour moi pour progresser. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe avec beaucoup de discipline. J’y mettrai tout mon cœur et j’y arriverai. Lille est l’un des meilleurs clubs de France. Je suis prêt à jouer et à donner le meilleur de moi-même. C’est un rêve d’être là et aujourd’hui je suis fier. J’ai connu des moments difficiles, que ce soit en Allemagne ou en Belgique. Mais le fait de travailler dur m’a amené là où je suis aujourd’hui. Pourquoi Lille plus qu’un autre projet ? C’est sans doute le club qui me convient le mieux concernant les joueurs avec lesquels je vais jouer. Je suis très heureux d’être ici."