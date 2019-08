Cela s’agite du côté du Sporting Charleroi. Alors que le club n’a pas encore officialisé un transfert entrant, cela pourrait bouger dans les prochains jours vu les nombreux dossiers sur lesquels travaille la direction carolo.

Les Zèbres souhaitent dans un premier temps diminuer la grandeur de leur noyau et recaser certains joueurs excédentaires. Dans cette optique, Parfait Mandanda pourrait bientôt quitter le club. Le gardien congolais, revenu d’un prêt à Bucarest, pourrait tenter un nouveau défi en D2 turque et plus particulièrement dans le club d’Erzurumspor. Cette équipe, qui a fait la bascule en deuxième division la saison passée et dans laquelle évolue Gabriel Obertan (ex-Bordeaux et Manchester United) compte tout faire pour remonter cette saison en D1. Le gardien de 29 ans, qui devrait signer là-bas une fois que le gardien en place aura trouvé une porte de sortie, a déjà évolué en Turquie, avec le maillot d’Altay en 2010-2011 et serait attiré par une aventure lui permettant de retrouver un rôle de numéro 1.

Dans le sens des départs toujours, l’autre gardien zébré Rémy Riou s’est engagé avec Caen (Ligue 2 française). Bloqué par Nicolas Penneteau entre les perches, il souhaitait rebondir dans un club où il pouvait recevoir une place de titulaire.

Steeven Willems, qui était titulaire en défense centrale ce mercredi soir face à Tamines, est pour sa part en manque de temps de jeu et pourrait rebondir en Division 1B, à l’OHL. Son départ obligerait la direction carolo à engager un nouveau défenseur central gaucher. Dans cette optique, deux noms ressortent du lot pour le moment : Dimitri Lavalée (Standard) et Pietro Perdichizzi (Union saint-gilloise, ex-Charleroi).

Enfin, le remplaçant de Victor Osimhen n’est toujours pas arrivé au Pays noir. Deux joueurs semblent être toujours les favoris pour entrer dans l’équipe : l’attaquant jamaïcain Shamar Nicholson, comme nous vous l’annoncions ce mardi, reste une possibilité même s’il est convoité par d’autres clubs (dont le Cercle Bruges). La seconde piste mène à Samuel Nnamani, un attaquant nigérian de 24 ans évoluant actuellement en Suède (Elkilstuna).

Si aucun d’entre eux n’a encore signé à Charleroi, les prochaines heures et prochains jours s’annoncent studieux du côté du Sporting.