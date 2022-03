Les chiffres ont confirmé l’impression, dimanche après le nul blanc face au Standard : Joris Kayembe n’a réussi aucun des trois centres qu’il a tentés (0/3), et Jackson Tchatchoua à peine un (1/6). Leur impact offensif a été très restreint et ils n’ont pas amené suffisamment de ballons dangereux en zone de vérité. En après-match, Edward Still a été questionné sur le rendement de ses deux pistons. Il a puisé sa principale explication dans le système de jeu utilisé par l’adversaire. "Il est certain que, quand on affronte une défense à cinq comme celle du Standard, cela devient beaucoup plus difficile pour eux (NdlR : Kayembe et Tchatchoua) parce que leur contribution offensive arrive beaucoup plus tard dans les phases de construction. Il faut aussi saluer la qualité des profils alignés face à eux (NdlR : Dewaele et Nkounkou). Mais une chose qu’on veut toujours faire est d’étirer le terrain au maximum dans la largeur. C’est une première solution pour faire la différence. Et la deuxième est, en utilisant la largeur, d’ouvrir et d’exploiter des espaces pour s’infiltrer, ce qu’on n’a pas réussi à faire ce dimanche."