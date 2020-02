La série d'invincibilité du Sporting Charleroi a pris fin ce samedi soir face à Genk.

Après avoir réalisé un bon nul contre le Club Bruges cette semaine, les Carolos ont dû s'avouer vaincu face aux Limbourgeois après un match compliqué : "Ce soir on voulait l'emporter contre un concurrent direct. Nous sommes déçus mais déjà concentrés sur le prochain match. On a manqué dans les derniers gestes ce soir même si on a eu une meilleure réaction en seconde période période. La fin de la série de treize matchs sans défaite ne change rien, on va continuer avec la même mentalité", a expliqué le défenseur carolo Maxime Busi, dont un départ du côté de Torino cette semaine, mais qui préfère désormais se concentrer sur son club.

Même son de cloche du côté de Nicolas Penneteau, le meilleur carolo ce samedi : "J'ai essayé d'aider l'équipe ce soir mais ça a été insuffisant. En première mi-temps on méritait d'être menés. C'était mieux en seconde période mais on ne s'est pas créé d'occasion nette. C'était compliqué ce soir. Si on doit avoir de la frustration, c'est davantage contre Eupen lors duquel on perd deux points. Pour le reste, ce sont des matches face à de gros concurrents comme Bruges et Genk. On a à cœur de rattraper ce match perdu à domicile contre Zulte", alors que son coach, Karim Belhocine, se montrait plus philosophe: "Il y a des matches où tout ce qu'on touche rentre et des matchs où c'est plus compliqué, c'est le football !"

Du côté genkois, on se félicitait du regain de forme depuis le début de l'année. "Je retiens la grosse prestation de l'équipe et je tiens à féliciter tous mes coéquipiers. J'essaye de remplir au mieux mon rôle de capitaine depuis le début de la saison", a déclaré l'ancien carolo, pour qui cette rencontre a toujours une saveur particulière : "C'est spécial de jouer contre Charleroi parce que c'est le club qui m'a donné ma chance en D1."

Thomas Didillon, quant à lui, était avant tout heureux de pouvoir de nouveau fouler un terrain de football : "Je suis tellement content de pouvoir rejouer au football, en plus j'ai de superbes partenaires. C'est un plaisir d'évoluer dans cette équipe. .Je suis content que la direction m'ait fait confiance."