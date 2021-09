Sa démarche dégage une assurance et une sagesse que seules les années ont pu forger. Sous un soleil lourd, à peine voilé par les rares nuages qui surplombent le centre d’entraînement du Stade de Reims, les mots de Nicolas Penneteau répandent la même impression. Celle d’un gardien qui, passé les 40 ans et les 700 matchs professionnels, reste habité par la passion du travail et de la gagne. Des vertus qu’il s’efforce de partager dans son nouveau club. Pour la première fois depuis son départ - un peu surprise - de Charleroi à l’intersaison, le Corse tire un bilan lucide sur ses sept saisons au Pays noir et raconte comment la proposition rémoise l’a séduit. (...)