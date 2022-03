"C’est un sentiment mitigé. Il y a un peu de frustration car l’ambiance était exceptionnelle et on avait à cœur de donner à nos supporters les trois points. On a montré pas mal de bonnes choses. Globalement, on a une meilleure équipe qu’eux."

Le portier estime que c’est dans le dernier geste que ses partenaires ont pêché sans incriminer pour autant ses attaquants. "La finition ne constitue pas un problème mais c’est un axe de progression. On doit mieux se trouver et ça arrivera avec les automatismes. Ce n’est pas que les avants. Dans le football moderne, tout le monde peut marquer."

Sur le plan défensif, le portier a pris ses responsabilités, même s’il a été sauvé par son poteau. "Je ne sais pas si j’ai eu un coup de chance. Ce qui m’importe, c’est qu’elle ne soit pas rentrée. Le reste, je m’en fous. On a bien géré défensivement."

Pour son premier choc wallon, l’international sénégalais s’est félicité de l’ambiance qui a régné autour de la partie. "C’était chaud. J’ai bien aimé l’ambiance électrique. Il y a eu deux, trois petits moments un peu plus corsés mais c’est le football. On ne fait pas de la danse. Ce sont des vrais matchs. Personnellement, je n’ai pas vu de chants bizarres et de projectiles", conclut-il avec un brin d’ironie.





Edward Still: "Un goût de trop peu"



Voici la réaction de l'entraîneur carolo après la rencontre.

"Il aurait pu tourner pour une équipe comme pour l’autre. On a eu une période de domination en deuxième mi-temps mais sans réussir à aller un peu plus loin à ce moment-là pour tuer le match. Après ça, le Standard a bien terminé, en créant des transitions. On a été sérieux. Après les réajustements tactiques à la pause, on a su faire mieux et on s’est adapté à la mise en place défensive du Standard qu’on attendait un peu différente. Mais tout cela laisse un goût de trop peu, évidemment."

Le niveau global de ce match était plutôt faible, non ?

"Ça dépend de quoi on parle. Techniquement, oui, mais le terrain était vraiment difficile. Par contre, le niveau d’engagement était top et la pression qu’on a exercée au milieu du terrain également. Après, je suis d’accord, le spectacle n’était pas bon. Mais avant de penser au spectacle, notre intention première est de gagner le match. Et il faut être deux pour participer à ce spectacle. Il fallait être discipliné et on l’a été."

Êtes-vous satisfait de l’apport offensif de vos ailiers, Tchatchoua et Kayembe ?

"Quand on affronte une défense à cinq comme celle-ci, c’est plus difficile, car la contribution offensive de nos ailiers arrive plus tard dans les phases de construction. Nkounkou a presque réussi à mater l’explosivité de Tchatchoua et Dewaele excelle dans l’anticipation des courses et est à l’aise en un contre un, face à Kayembe."