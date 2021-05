Ce jeudi, le Sporting a mis un terme définitif à sa saison lors d’un dernier match amical organisé face à Westerlo. Avec une majorité de titulaires au coup d’envoi, mais aussi Mandanda dans les buts ou encore le jeune Tchatchoua, Charleroi a battu Westerlo sur le score de 3-1.



La première grosse occasion du match arrivait à la 16e minute de jeu sur corner. En dehors de la surface, Lukasz Teodorczyk reprenait le ballon en un temps et voyait le cuir passer à quelques centimètres du goal campinois. Quelques minutes plus tard, Parfait Mandanda devait dégager un ballon en corner suite à un beau coup-franc adverse.

A la 25e minute, à la suite d’un corner, Dorian Dessoleil était bêtement fauché dans le grand rectangle et l’arbitre n’avait pas d’autres choix que de donner un penalty aux Zèbres. C’est le jeune Jackson Tchatchoua qui recevait le ballon et ouvrait le score (1-0).

A la demi-heure de jeu, Ivan Goranov devait sortir du terrain après un duel musclé avec un adversaire. La tuile pour le Bulgare qui laissait sa place à Zajkov au sein d’une équipe qui passait à une défense à trois.

Quelques secondes plus tard, Massimo Bruno inscrivait le deuxième but de ses couleurs sur un assist de Teodorczyk (2-0). A la 36e minute, Jules Van Cleemput interceptait un ballon dans la partie carolo et arrivait en un contre un face au gardien Van Langendonck mais perdait son duel.

Au retour des vestiaires, sept nouveaux Zèbres faisaient leur apparition sur le terrain dont de nombreux jeunes comme Boukamir, Lokembo ou encore Touré.

A l’heure de jeu, ce dernier arrivé de Watford effectuait un gros travail pour servir parfaitement Anthony Descotte. Le jeune buteur carolo inscrivait le troisième but du Sporting (3-0). A vingt minutes du temps réglementaire, Charleroi était tout proche de marquer un quatrième goal via Descotte puis Bruno après un cafouillage dans le rectangle campinois, mais sans succès. Sur le contre, le capitaine Maxime Biset réduisait l'écart depuis le petit rectangle (3-1).

Les Zèbres finissaient sur une victoire et partaient en vacances. Le début de la préparation est prévu le 12 juin.



L’équipe : Mandanda (46e Ngoua), Van Cleemput (46e Bahadir), Kipré (46e Boukamir), Dessoleil (46e Kayembe), Goranov (33e Zajkov), Gillet (46e Lokembo), Ilaimaharitra (64e Wasinski), Tchatchoua (46e Touré), Berahino (77e Tchatchoua), Bruno, Teodorczyk (46e Descotte).

Les buts : 25e Tchatchoua sur pen. (1-0), 33e Bruno (2-0), 61e Descotte (3-0), 70e Biset (3-1).