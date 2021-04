Dans une vidéo postée sur Twitter, l'ancien rbitre Fracnk de Bleeckere explique que la décision prise par le corps arbitral est la bonne. D'après lui, Shamar Nicholson, en position de hors-jeu lors du tir de Gholizadeh, réalise un mouvement vers le ballon et participe donc à l'action. "En conséquence, il est considéré comme actif et a une influence sur le gardien de but."







Pas de regrets donc pour les Zèbres qui ont finalement été battus 4-0 par les hommes d'Hein Vanhaezebrouck.



Ce mardi matin, le Referee Department s'est penché sur le but annulé d'Ali Gholizadeh, inscrit samedi soir sur la pelouse de la Gantoise.Pour rappel, après un slalom dans la défense des Buffalos, Golizadeh tire au but et marque avant que l'arbitre n'annule le goal suite à l'intervention du VAR.