Nous sommes en avance sur l’année passée." La phrase est lâchée par Dorian Dessoleil à l’issue de la rencontre amicale des Zèbres à Courtrai. Malgré l’arrêt forcé de la compétition en mars et le confinement qui a suivi, les Carolos sont plus avancés dans leur préparation en vue de la saison à venir qu’il y a un an jour pour jour. Explications.

Un groupe stable

(...)