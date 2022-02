Le constat s’éclaircit douloureusement et inexorablement, au sortir de la défaite subie dimanche au Club Bruges (2-0). À l’approche de la fin de cette saison singulière où les surprises - bonnes ou mauvaises - ne sont plus rares, il apparaît dorénavant évident que Charleroi va devoir se contenter des playoffs 2. À l’heure du bilan, ce résultat ne sera sans doute pas à considérer comme un échec en soi dans la mesure où le club se relève d’une saison 2020-2021 sportivement et mentalement catastrophique, pesante, et qu’il vit seulement les premiers mois d’une (r)évolution lancée depuis l’été dernier et l’intronisation d’Edward Still. Mais ce serait tout de même un regret difficilement dissimulable pour le groupe, la direction et les supporters, tant les quatre premières places semblaient tout de même accessibles.