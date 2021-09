Transféré du Paris FC le dernier jour du mercato, Didier Desprez (21 ans) a fait connaissance avec ses nouveaux équipiers ce jeudi lors de son premier entraînement.Le Français, floqué du numéro 13, a d’abord travaillé avec l’entraîneur des gardiens Cédric Berthelin et le troisième gardien Matteo Chiacig.

Il a ensuite rejoint le groupe pour la suite de la séance, faite de petites oppositions à 5 contre 5 avec différentes consignes et appuis.Dix joueurs, les mêmes que la veille, étaient présents, dont le jeune attaquant Fabio Ferraro (19 ans ce vendredi).

Ménagés la veille, Zedadka et Van Cleemput étaient de retour sur le terrain mais se sont contentés de courses et d’étirements avec Ilaimaharitra, Nkuba et le préparateur physique.Knezevic et Andreou poursuivaient leur revalidation en piscine.

L’espoir est de les retrouver sur terrain la semaine prochaine.